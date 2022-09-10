إسلام آباد 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى باكستان، ودعوته من إسلام آباد للمجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لمساعدة المتضررين من الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان.وسلطت الضوء على تقدير السلطات الباكستانية للخسائر الاقتصادية والأضرار الناجمة عن الفيضانات الحالية في البلاد بنحو عشرين مليار دولار، ومخاوفها من أن ينزلق ما يصل إلى 12 مليون شخص إلى الفقر.واهتمت صحف إسلام آباد بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على تشغيل جسر جوي إنساني إلى باكستان خلال الأيام العشرة القادمة لتوفير إمدادات الإغاثة للمتضررين من الفيضانات.ونشرت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الذي دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تظافر الجهود العالمية والإقليمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ومحاسبة مرتكبي إرهاب الدولة والجرائم ضد الإنسانية.وتطرقت صحف السبت إلى قلق المجتمع الدولي من التغيرات المناخية التي أدت إلى حدوث جفاف وحرائق الغابات في بعض أجزاء العالم، و الفيضانات العارمة في مناطق أخرى.// انتهى //11:00ت م0015