تونس 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالكلمة التي ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيد من مقر وزارة التجارة بتونس التي عدّ فيها أن الهدف من تخزين بعض المواد في عدد من المناطق واحتكارها، يتمثل في تأجيج الأوضاع الاجتماعية؛ لأهداف سياسية، مشدداً على ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.وتطرقت إلى المحادثات التي أجراها وزير الدفاع التونسي، عماد مميش، بالعاصمة التونسية، مع نائبة كاتب الدولة لجيش الطيران الأمريكي كيلي ايل سايبولت، تناولت علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وكتبت عن استئناف المفاوضات بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، في جولة جديدة حول عدد من المسائل الاجتماعية، دون التوصل إلى أي اتفاق نظراً لتباعد المقترحات بين الطرفين.وعرجت في الشأن المغاربي على التحوير الوزاري الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أبقى بموجبه على رئيس الوزراء، ومعظم الحقائب السيادية.وأوردت صحف تونس إعلان الملك تشارلز الثالث في أول خطاب متلفز له ملكا لبريطانيا، منح ابنه ويليام لقب أمير ويلز ليصبح بذلك وليا للعهد، وفحوى تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة ذكرت فيه أنّ العالم تراجع خمس سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).// انتهى //12:05ت م0020