القاهرة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسشدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، على أهمية رفع الوعي العالمي بحقوق ضحايا الإرهاب وبحجم المعاناة التي يُلحقها الإرهاب بهم وبذويهم.وقال العسومي في كلمة له خلال المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بمدينة نيويورك، وفقًا للبيان الصادر عن البرلمان العربي اليوم: إن البرلمان العربي يعمل على إعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، لافتًا إلى أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل ترجمة القرارات الدولية ذات الصلة بضحايا الإرهاب إلى تشريعات وطنية، لتوفير الإطار القانوني المُلزم لضمان وحماية حقوق ضحايا الإرهاب.// انتهى //12:06ت م0021