القاهرة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسبدأت اليوم أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا المصرية، بمشاركة 40 دولة أفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا.ويناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة ٣ أيام عددًا من المحاور منها الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، والضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، إضافة إلى العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي، ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني والدستورية بين الدول الأفريقية.// انتهى //13:06ت م0024