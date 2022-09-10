دكا 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 373 عملية جراحية للعيون في محافظة نوجان بجمهورية بنغلاديش، وذلك ضمن برنامج "نور السعودية" التطوعي.وتمكّن الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بداية الحملة في الثاني من سبتمبر وعلى مدى أربعة أيام، من فحص 5.500 فرد، وتوزيع 1.691 نظارة طبية للمستفيدين، إضافة إلى إجراء 373 عملية جراحية.ويأتي ذلك امتداداً للحملات الطبية التطوعية التي ينفذها المركز في عدد من الدول؛ لتقديم العلاج للأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.// انتهى //13:37ت م0026