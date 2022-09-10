إسلام آباد 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور باكستان حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان، والجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة لدعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لإغاثة المتضررين من الفيضانات الحالية.واتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة لتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ والتأهيل على المستوى الدولي للتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات.// انتهى //13:39ت م0029