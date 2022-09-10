تعز 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 80 طنًا و250 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 4.500 فرد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //13:42ت م0032