الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في جاكرتا, معالي الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار بجمهورية إندونيسيا الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان, وذلك خلال زيارة معاليه لجمهورية إندونيسيا لحضور اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين الذي عقد في جزيرة بيليتونغ.وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها.// انتهى //13:42ت م0034