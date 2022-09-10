منفذ الوديعة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسعبرت 23 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 12 سبتمبر 2022م، تحمل على متنها 242 طنًا و997 كيلو غرام من السلال الغذائية، و3.600 حقيبة إيوائية، و 3.600 خيمة، و 2.750 كيس أرز، و2.500 كرتون تمر، و33 طنا من المواد الطبية، و21.632 كرتون فول، متوجهة لمحافظات عدن، تعز، مأرب، المهرة، سقطرى، حضرموت، شبوة.ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //13:42ت م0035