القاهرة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 22.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند 702.6 مليار جنيه، مقابل 679.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 3.3%.وقفز مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 3.31% ، مسجلاً 10265.35 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) ما نسبته 5.02%، ليصل إلى 2274.18 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً الذي أضاف 4.78% إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 3256.17 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية 17 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 4.289 مليار ورقة مُنَفّذة على 296 ألف عملية، خلال الأسبوع.// انتهى //13:45ت م0036