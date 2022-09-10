الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامجا تنفيذيا لتقديم مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا حسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC في جمهورية السودان للعام 2022م، وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.وسيتم من خلال المشروع تأمين وتوزيع 30.515 سلة غذائية في ولايات غرب ووسط وشمال دارفور، وولاية سنار، ومديرية المناقل بولاية الجزيرة، ومدينة بربر بولاية نهر النيل، يستفيد منها 183.490 فرداً.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق من موجة السيول والأمطار الغزيرة ودعم أمنه الغذائي.// انتهى //14:45ت م0039