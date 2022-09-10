الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسحذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام معجون الأسنان على الحروق من الدرجة الأولى التي قد تتعرض لها في المنزل لأجل تقليل الألم وتخفيف الآثار.وأضاف أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب بالتهاب الحروق، وإن أعطت شعورا بالبرودة في بداية الأمر.كما شدد المجلس على الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة أيضاً على الحروق، لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أنه لتجنب أية مضاعفات خطرة، لابد من اتّباع عدة خطوات منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 إلى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديدا بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.// انتهى //15:16ت م0040