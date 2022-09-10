لندن 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسجرت في بريطانيا اليوم المراسم الرسمية لتنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت أمس الأول الخميس.وأدى تشارلز الثالث اليمين الدستورية ملكاً على عرش بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والأقاليم الأخرى بقصر سانت جيمس وسط لندن أمام مجلس التنصيب الملكي الذي يضم رؤساء الوزراء السابقين وأعضاء المجلس الملكي الخاص ومستشاري الملك.ووقّع الملك تشارلز الثالث على نسختين من اليمين أمام شاهدين هما ولي العهد الجديد الأمير ويليام (أمير ويلز)، وعقيلة الملك الملكة كاميلا، كما وقّع على ثمانية أوامر إجرائية لنشر إعلان تعيين الملك في أسكتلندا وإيرلندا الشمالية وتوجيه وزير الدفاع بالموافقة على إطلاق قذائف مدفعية من قلعة لندن إيذاناً بتنصيب الملك الجديد.وأكد الملك تشارلز الثالث في خطاب له، أنه سيكرس ما بقي من عمره لخدمة بلده من هذا المنصب.وجدد في هذا الصدد حزنه الشديد على وفاة والدته ووجّه خالص شكره لكل من أرسل له ولأسرته التعازي والمواساة، متعهداً بأن يخطو على خُطا والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية في الخدمة بإخلاص وتفان.حضر مراسم تنصيب الملك عدد كبير من كبار مسؤولي الدولة الحاليين والسابقين، تتقدمهم رئيسة الوزراء ليز تراس وسابقوها بوريس جونسون وتيريزا ماي وديفيد كاميرون وغوردن بروان، إضافة إلى توني بلير وجوميز مايجور.// انتهى //15:24ت م0041