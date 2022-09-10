مقديشو 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022م واسقضت وحدات من الجيش الصومالي على قيادي بارز من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة شبيلى السفلى .وأسفرت العملية أيضا -وفق وكالة الأنباء الصومالية- اليوم عن إصابة 10 آخرين من عناصر ميليشيات الشباب من بينهم قيادي هو أعلى مسؤول في المنطقة، إضافة إلى قيادي مسؤول عن جمع الأموال .وأوضح ضابط في الجيش الوطني أن العملية العسكرية استهدفت منطقة مبارك التي تعد مركز جمع الأموال لميليشيات الشباب الإرهابي، وتزامن تنفيذ العملية مع وجود قيادات ميليشيات الشباب .// انتهى //15:27ت م0042