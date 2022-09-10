سياسي / الجيش الصومالي يقضي على قيادي بارز من ميليشيات الشباب الإرهابية
السبت 1444/2/14 هـ الموافق 2022/09/10 م واس
مقديشو 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022م واس
قضت وحدات من الجيش الصومالي على قيادي بارز من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة شبيلى السفلى .
وأسفرت العملية أيضا -وفق وكالة الأنباء الصومالية- اليوم عن إصابة 10 آخرين من عناصر ميليشيات الشباب من بينهم قيادي هو أعلى مسؤول في المنطقة، إضافة إلى قيادي مسؤول عن جمع الأموال .
وأوضح ضابط في الجيش الوطني أن العملية العسكرية استهدفت منطقة مبارك التي تعد مركز جمع الأموال لميليشيات الشباب الإرهابي، وتزامن تنفيذ العملية مع وجود قيادات ميليشيات الشباب .
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15:27ت م
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