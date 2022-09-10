جدة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين. متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار".// انتهى //15:33ت م0043