الجبيل الصناعية 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسينطلق يوم غدٍ، الكرنفال الرقمي بمدينة الجبيل الصناعية الذي تقيمه لجنة التعلم مدى الحياة بالهيئة الملكية بالجبيل، بالتعاون مع أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك في المركز الثقافي بالفناتير.ويهدف الكرنفالالذي يستمر خمسة أيام، إلى إلهام الناشئين وتدريبهم على التقنيات الحديثة، وصقل مهارات المحترفين في المجال التقني، وإبراز المخرجات والمشاريع التقنية، إضافة إلى إيجاد الاستمرارية في تنفيذ البرامج التقنية عن طريق إعداد وتأهيل موارد بشرية من أبناء مدينة الجبيل الصناعية.وأوضح رئيس لجنة التعلم مدى الحياة بمدينة الجبيل الصناعية الدكتور سعد الحربي أن الكرنفال الرقمي يأتي مواكبًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتعزير المهارات الرقمية لجميع الفئات، من خلال تأهيل مبرمج من كل 100 مواطن سعودي بحلول عام 2030، ومنسجمًا مع برنامج تنمية القدرات البشرية، ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومتماشيًا مع مفهوم وأهداف مدن التعلم التي من أبرزها إيجاد مجتمع تعليمي بجميع عناصره، والتوسع في استخدام تقنيات التعلم الحديثة، والمساهمة في التنمية المستدامة وريادة الأعمال.وأضاف أن الكرنفال يشمل العديد من البرامج التدريبية والفعاليات التقنية لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة، وصولاً إلى بناء وتمكين قدرات الجيل القادم في أبرز مجالات التقنية من خلال "برامج أكاديمية طويق" للناشئين والمحترفين، وبرنامج "ساعة برمجة" لطلاب المدارس، وركن "الأمن السيبراني" لمرحلة رياض الأطفال.وأبان أن البرنامج التدريبي يتضمن مسارين للناشئين والمحترفين، ففي مسار الناشئين يتم تقديم (٧) برامج تدريبية هي: أبجديات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وبرمجة الروبوت، والتصنيع الرقمي، وبرمجة الألعاب، وبرمجة تطبيقات الجوال، والأمن السيبراني، وفي مسار المحترفين يتم تقديم (٤) برامج تدريبية هي: طريقك لفهم الإنترنت وبرمجة المواقع، وبناء التطبيقات، وبناء المواقع على شبكة الإنترنت، ومقدمة في تصميم واجهات وتجربة المستخدم.// انتهى //16:23ت م0046