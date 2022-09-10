الدمام 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسينطلق يوم غدٍ البرنامج الكشفي للجوالة الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الوليد للإنسانية، ويستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة عدد من قائدات جمعية الكشافة العربية السعودية وجمعية كشافة مملكة البحرين.ويتضمن البرنامج دورة تعريفية ودراسة أولية للقيادات الكشفية وتأهيلن وتدريبهن على القيادة الكشفية، ليتم اعتمادهن لتنفيذ الدورات التأهيلية اللاحقة في المملكة وتعزيز فرصة مشاركة الفتيات في الكشافة والاستفادة من البرنامج المتاحة؛ حيث يتضمن الأسبوع الأول الدراسة النظرية للدورة التعريفية، والثاني التدريب الميداني والمحاكاة الحقيقية للبرنامج الكشفي بالجامعة .وأشار معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، أن الدورة تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين الجامعة ومؤسسة الوليد للإنسانية، لتمكين الفتيات ليصبحن صانعات للتغيير وإطلاق قدراتهن في جميع المجالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتواءم مع رؤية المملكة في غرس العمل التطوعي، وتعزيز الفرص للمشاركين للاستفادة من كافة البرامج.من جانبها؛ أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية سعي المؤسسة لتعزيز العمل التطوعي والحركة الكشفية في المملكة والتأكُّد من أن الشباب والفتيات فيها على وعي تام ودراية كاملة بأهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030م.بدروها أشادت رئيسة لجنة فتيات الكشافة بجمعية الكشافة العربية السعودية عضو الصندوق الكشفي العالمي سمو الأميرة سما بنت فيصل بانطلاق الدورة، مشيرةً إلى أن انطلاق مشروع تأهيل القائدات في الجامعات بدأ في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن والآن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وسيستمر - بإذن الله - في بقية الجامعات السعودية المستهدفة.// انتهى //16:42ت م0048