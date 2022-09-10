الدوحة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسالتقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم، بمبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة أموس هوكستاين، الذي الدوحة حالياً.وجرى خلال اللقاء ، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال أمن الطاقة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:23ت م0050