سياسي / وزير الخارجية القطري يلتقي مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة
السبت 1444/2/14 هـ الموافق 2022/09/10 م واس
الدوحة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واس
التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم، بمبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة أموس هوكستاين، الذي الدوحة حالياً.
وجرى خلال اللقاء ، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال أمن الطاقة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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17:23ت م
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