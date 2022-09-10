داكار 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022م واسأكد رئيس المفوضية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي موسى فقي أحمد أن الأولوية الآن بالنسبة للاتحاد هي الحرب ضد الإرهاب، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على دول القارة.وقال فقي في كلمة بمناسبة ذكرى إعلان تحول منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي: إن الحرب ضد الإرهاب من جهة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية من جهة أخرى، أصبحت من الأولويات التي لها تأثير على القطاعات الأخرى المتعلقة بالتنمية في القارة، مشيرا إلى أن الحركة البينية في دول القارة ما تزال ضعيفة، وأن ضعف القدرة الإنتاجية في الزراعة والطاقة تسهم في عزل القارة.وأضاف: إن العشرية الثانية من خطة 2063 -التي تبدأ العام المقبل- ستتركز على ثلاث أولويات رئيسة هي: ربط دول القارة بالطرق والبنى التحتية، وتوفير المتطلبات لزراعة محلية كافية، في سبيل تقليل الاعتماد على الاستيراد، وامتلاك القدرات الفنية لإنتناج التحول الطاقوي ، داعيا جميع الأفارقة في الخارج والداخل إلى الانضمام في هذه المجهودات من أجل بناء أفريقيا .يذكر أن قادة 46 دولة عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية قد قرروا في 9 سبتمبر 1999، إنشاء "الاتحاد الأفريقي"، بدلا من منظمة الوحدة الأفريقية .// انتهى //17:44ت م0053