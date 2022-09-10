الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واستنطلق في الرياض غدًا أعمال "المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية"، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من11 إلى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة صانعي السياسات والمبتكرين والممولين والمسوقين والمشغلين والمقاولين والمطورين وموردي التكنولوجيا حول العالم، وذلك بفندق الهيلتون - غرناطة.ويشارك في المؤتمر 120متحدثاً محلياً ودولياً من بينهم وزراء للمياه من مختلف دول العالم، حيث سيطرح المؤتمر 3 محاور رئيسة هي: التحكم في سعر تحلية المياه عند 0.32 دولار ليصبح السعر القياسي العالمي لتحلية المياه، وكيفية تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50%، وكيفية تنمية الإيرادات غير المائية إلى 10% من الإجمالي.وسيصاحب المؤتمر "قبة مستقبل التحلية" التي ستكشف إمكانية إيجاد المياه في الفضاء، والمنظومات تحت البحار وأيضًا المنظومات العائمة.ويدعو المؤتمر الراغبين والمهتمين للانضمام إلى هذا الحدث العالمي "المؤتمر الدولي لمستقبل صناعة التحلية"، ليكونوا جزءاً من قصة مستقبل المياه وحلوله المبتكرة الجديدة، من خلال الرابط: https://exicon.eventsair.com/fdiconf/reg-ar/Site/Register .// انتهى //18:06ت م0054