تبوك 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسيواصل بمدينة الملك خالد الرياضية بمنطقة تبوك المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي للسباق الثلاثي تدريباته الرياضية استعداداً للمنافسات القادمة التي تأتي بطولة العقبة الآسيوية بالأردن في مقدمتها .وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد مهند العمودي أن الفريق بشقيه الرجالي والنسائي يواصل معسكره التدريبي - الذي يستمر لمدة أسبوعين بالمنطقة- تحت إشراف وتدريب المدرب الوطني محمد حافظ، استعداداً للمنافسات القادمة وفق برنامج زمني يضم الخطط الفنية والتوعوية والتثقيفية، بهدف تطوير أداء لاعبي المنتخب وزيادة اللياقة البدنية لديهم، وبناء روح الفريق والاستعداد للمشاركات الرياضية التي ستنطلق ببطولة العقبة الآسيوية في الأردن، وتضم سباقات الترايثلون الدواثلون للنخبة والفئات السنية للجنسين.وأكد العمودي حرص المنتخب السعودي على بذل المزيد من الجهود لتهيئة الفريق، إلى جانب حرص اللاعبين على مواصلة العطاء من أجل تحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المأمول عن المنتخب السعودي لرياضة الـ "ترايثلون"، مشيداً بالجهود التي تُبذل من جميع أعضاء المنتخب وبصفة خاصة من اللاعبين واللاعبات من أجل نجاح مرحلة الإعداد الحالية بمنطقة تبوك وتحقيق النتائج المرجوة وتطلعات المسؤولين والجماهير الرياضية.// انتهى //18:45ت م0059