الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مقر الوزارة بالرياض اليوم معالي وزيرة العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين سوزان أوبلي.وعقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا استعرضا فيه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المختلفة وفرص تعزيزها، كما استعرضا التحديات المشتركة وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين.يذكر أن هذه الزيارة تعدّ الأولى لمعالي الوزيرة أوبلي إلى المملكة، منذ تعيينها في يونيو من العام الجاري 2022م، وكان قد سبق زيارتها عقد عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين.وفي ذات السياق عقد معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعًا مع سوزان أوبلي، بحضور المختصين من الجانبين، استُعرضت خلاله إستراتيجية سوق العمل وسياسات سوق العمل المعنية، إضافة إلى عدد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بتنظيم القطاع وجهود الوزارة في مجال حماية حقوق العمالة.ويأتي استقبال المهندس الراجحي للوزيرة الفلبينية في إطار خطط الوزارة ومجهوداتها لبناء علاقاتها التكاملية وشراكاتها الإستراتيجية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفاتها في نطاق إشرافها ومجالات عملها.// انتهى //18:56ت م0060