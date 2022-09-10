الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسيُعـد طريق عقبة حبو من أهم الطرق في منطقة عسير؛ حيث يربط الطريق المرتفعات الغربية لمدينة أبها بوادي مربة؛ والذي يبلغ طوله 9 كم.وقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بتنفيذ العديد من العقبات للارتقاء بشبكة الطرق في منطقة عسير، والتي تتجاوز أطوالها 5 آلاف كم، حيث تتميز منطقة عسير عن غيرها من مناطق المملكة بسمات طبيعية وجغرافية جبلية، مما جعل الاعتقاد السائد أن شق الطرق في منطقة عسير يعد ضرباً من الخيال ومن المستحيلات نظرا لوعورة الأرض، ولكن الإصرار على تنفيذها جعل منها حقيقة على أرض الواقع؛ ويعد إنشاء العقبات للتغلب على وعورة المنطقة وجبالها الشاهقة من أكبر الانجازات التي شهدتها المنطقة.ومن أشهر العقبات التي قامت وزارة النقل بإنشائها عقبة شعار بطول (14) كلم بها (11) نفقاً، إضافة إلى إنشاء عقبة الجوة التي تربط محافظة سراة عبيدة بمركز الفرشة بطول (108) كيلومترات وطول العقبة (23.5) كيلومترا بها (22) نفقاً، كما قامت الوزارة بإنشاء 6,53 جسرًا للارتقاء بشبكة الطرق.يذكر أن وزارة النقل حصلت في عام 2019م على المركز الأول عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمي.وتقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدور كبير في تمكين الحركة السياحية من خلال تهيئة الطرق بأفضل معايير السلامة والجودة.// انتهى //19:01ت م0061