الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسانطلقت مساء اليوم منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بإقامة 5 مواجهات على 5 صالات مختلفة.وأسفرت النتائج عن فوز النور على الابتسام بنتيجة (37-17)، وتغلب الخليج على ضيفه الوحدة بنتيجة (34-29)، وانتصر مضر على المحيط (35-24)، وتفوق القارة على الصفا (23-22)، وفي آخر المواجهات تعادل الأهلي مع الترجي بنتيجة (24-24).// انتهى //19:01ت م0062