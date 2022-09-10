الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واستُوج مساء اليوم نادي الهدى بالمركز الأول وكأس بطولة المملكة للناشئين لرفع الأثقال، فيما حل نادي الترجي ثانياً، وجاء نادي الخويلدية ثالثاً وحل نادي النور رابعاً وجاء نادي الطرف خامساً ونادي السلام سادساً ونادي الهلال سابعاً ونادي النصر ثامناً في ختام البطولة التي أقيمت منافساتها على مدار 4 أيام في أكاديمية البطل السعودي الرياضية في جدة.وشارك في البطولة 140 رباعا ورباعة، يمثلون 14 نادياً ( الهلال – واليرموك – والعمران – والطرف – والنصر – والوطن – والخويلدية – والهدى – والنور – والسلام – والصقور – والترجي – وحراء – والابتسام ) وشارك الرباعون والرباعات في منافسات الأوزان التالية: ( 49 – 55 – 61 – 67 – 73 – 81 – 89 – 96 – 102 – +102 ).وجاءت نتائج منافسات الأوزان على النحو التالي:- منافسات وزن 49 كجم حقق عبدالمجيد كليبي المركز الأول (نادي الهلال) وحل عبدالعزيز الكعبي (نادي النصر) ثانياً وجاء علي الحوار (نادي الترجي) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 55 كجم حقق حسام آل دغام المركز الأول (نادي النور) وحل ممل القديحي (نادي النور) ثانياً وجاء زياد العتيبي (نادي الهلال) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 61 كجم حقق جاسم محمد الزوري المركز الأول ( نادي الهدى ) وحل علي مجيد خليتيت ( نادي الترجي ) ثانياً وجاء محمد عيسى الحليو ( نادي الهدى ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 67 كجم حقق محمد باسم المرزوق المركز الأول ( نادي الهدى ) وحل عبدالله جواد المدرهم ( نادي الخويلدية) ثانياً وجاء منذر عبدالله السعيد ( نادي الطرف ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 73 كجم حقق مهدي زكي آل إسماعيل المركز الأول ( نادي الترجي ) وحل محمد علي الزوري ( نادي الهدى ) ثانياً وجاء إبراهيم نذير لطف الله ( نادي الخويلدية ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 81 كجم حقق يوسف فخري المدرهم المركز الأول ( نادي الخويلدية ) وحل عباس فاضل آل مهدي ( نادي السلام) ثانياً وجاء مسلم عقيل آل حبيل ( نادي الهدى ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 89 كجم حقق علي حسين الشيبة المركز الأول ( نادي الطرف ) وحل جعفر علي العباس ( نادي الهدى ) ثانياً وجاء محمد مجيد المضوي ( نادي الترجي ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن 96 كجم حقق عبدالله مختار الأحمد المركز الأول ( نادي الطرف ) وحل عبدالله علي آل قيصوم ( نادي الهدى) ثانياً وجاء إلياس حبيب الدرورة ( نادي النور ) بالمركز الثالث- منافسات وزن 102 كجم حقق جواد حسين الشاخوري المركز الأول ( نادي الخويلدية ) وحل ياسر عبيد الشهراني ( نادي الهلال ) ثانياً وجاء أيوب يوسف الخزعل ( نادي السلام ) بالمركز الثالث.- منافسات وزن +102 كجم حقق منتظر مؤيد المحسن المركز الأول ( نادي الترجي ) وحل عقيل عبدالهادي المريحل ( نادي العمران) ثانياً وجاء جواد عقيل آل عمران ( نادي النور ) بالمركز الثالث.واختتمت بطولة تجارب قياس الأداء الثالثة (المرحلة الأخيرة ) للرجال والسيدات المفتوحة لرفع الأثقال التي أقيمت منافساتها مع بطولة المملكة للناشئين وشارك في البطولة 46 لاعبا ولاعبة وسيتأهل من كل وزن 14 لاعبا ولاعبة بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب.ومن جهة أخرى أكد المندوب الفني لاتحاد رفع الأثقال لمنافسات تجارب الأداء لرفع الأثقال صالح الخزرج أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى واتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد الحربي سخرا جميع الإمكانات وسهلا جميع العقبات أمام المشاركين في منافسات تجارب الأداء والظهور بها بشكل يليق بمثل هذا الحدث الرياضي وبلعبة رفع الأثقال، وقد شهدت تجارب الأداء لرفع الأثقال منافسات قوية بين الرباعين والرباعات وسيتم إعلان قائمة المتأهلين لدورة الألعاب السعودية في الأيام القليلة القادمة.// انتهى //19:29ت م0064