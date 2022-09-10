القاهرة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واستعادل فريق فيوتشر المصري أمام مضيفه فريق بيدكو بول أف سي الأوغندي سلبياً دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "سانت ماري" الرياضي في أوغندا، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.ويأمل فريق فيوتشر في الفوز على الفريق الأوغندي في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة يوم 18 سبتمبر الجاري.يذكر أن الفريق الفائز من هذه المواجهة سيواجه بدور الـ 32 المقبل الفائز من مباراة بورجو البنيني وكالون السيراليوني.// انتهى //19:33ت م0065