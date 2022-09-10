عمَّان 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسبدأت في مدينة أربد الأردنية اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الأول لتغيُّر المناخ والصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة باحثين من مؤسسات حكومية ودولية.ويناقشُ المؤتمرُ عدةَ محاورَ حول تقلُّبات الطقس، وآثار تغيُّر المناخ على القطاع الزراعي, إضافة إلى دراسة عددٍ من ملفات تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وموجات الحرارة والفيضانات السريعة والعواصف وتلُّوث الهواء.// انتهى //20:47ت م0067