المجمعة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واستعادلَ فريقُ التعاون مع مضيفه فريق الفيحاء بهدفٍ لمثله، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في المجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.وجاء إدراك التعاون للتعادل في الدقيقة 90+2، عن طريق مدافعه حسن كادش، بعد أن حافظ الفيحاء على تقدمه بهدف بواسطة لاعب الوسط سلطان مندش في الدقيقة 51، إلا أن التعاون واصل الضغط على مرمى مضيفه، حتى استطاع أن يتقاسم نقاط المباراة معه، بواقع نقطة لكلٍ منهما، ليرتفع رصيد التعاون إلى 7 نقاط، في المركز الرابع، في حين كانت نقطة التعادل أولى نقاط الفيحاء في هذه المسابقة، ووضعته في المركز الـ 13.// انتهى //20:58ت م0068