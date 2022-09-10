بغداد 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسقُتِلَ 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي اليوم، في ضربتين جويتين شمالي بغداد.وأكدَت خلية الإعلام الأمني العراقي -في بيان- أن القوات الجوية نفَّذت ضربتين جويتين شمالي بغداد، أسفرتا عن قتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش، مضيفةً أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات ديالى نفَّذت عمليةَ تفتيش، تمكَّنت من خلالها قتل عنصر من داعش بعد الاشتباك معه.// انتهى //21:22ت م0069