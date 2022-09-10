القاهرة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسأكدَ المشاركون في الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية أهميةَ توطيد التعاون وتعزيز مجالات التنسيق مع جميع الدول الأفريقية للدفع قدمًا بمسيرة التنمية، والتعامل مع التحديات الدولية التي يشهدها العالم.وأوضح المشاركون في الاجتماع الذي عُقِدَ بمشاركة 40 دولة أفريقية، في القاهرة اليوم، أن القارة الأفريقية تزخر بموارد طبيعية تتشارك فيها العديد من الدول، مشيرين إلى ضرورة عدم استنزافها وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح الأجيال المستقبلية؛ حرصاً على التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب.وشدَّد المشاركون على أهمية التكاتف والتعاون القضائي والدستوري بين الدول الأفريقية، لمعالجة القضايا والتعامل مع التحديات ذات الاهتمام المشترك بين دول وشعوب القارة، ومن بينها قضايا التنمية ومكافحة الإرهاب وحماية الثروات وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول الأفريقية ودعم التكنولوجيا.// انتهى //21:26ت م0070