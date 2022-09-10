الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسأنهت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض البالغ عددها 45 منشأة -مابين كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية- ومعاهد تابعة للسجون برنامج تهيئة المتدربين والمتدربات المستجدين الذي بلغ مجموعهم 8561 مستجد ومستجده.وصمم برنامج التهيئة لتجهزيهم لمشوارهم التقني، حيث يحتوي على عدة عناصر أهمها شرح اللوائح والأنظمة، كما تنوّع البرنامج بين الشقين الحضوري وعن بعد من خلال ورش العمل، إضافة إلى شرح التطبيقات والبوابات والخدمات الإلكترونية المستخدمة في منشآت التدريب.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن المؤسسة تسعى إلى تيسير الالتحاق والانتظام في التدريب التقني والمهني، مؤكدًا على الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع.// انتهى //21:45ت م0073