الرباط 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسوصلت إلى مدينة الدار البيضاء المغربية اليوم، كأس العالم الأصلية لكرة القدم ضمن جولة دولية تزور خلالها 51 دولةً بما فيها الدول المشاركة في نهائيات كأس العالم، قبل وصولها إلى قطر محطتها الأخيرة.وسيُعرض مجسم الكأس المصنوعة من الذهب الخالص أمام الزوار؛ لتمكينهم من مشاهدتها عن قرب، قبل أسابيع معدودة من انطلاق المباريات الرسمية.وستكون رحلة هذه السنة الأولى من نوعها التي تزور فيها الكأس بلدان المنتخبات الـ32 المتأهلة لكأس العالم بقطر، حيث انطلقت الجولة شهر مايو الماضي من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحطّت الرحال في أكثر من 19 بلدًا.// انتهى //21:51ت م0074