الطائف 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسنَظَّمَ نادي سباقات الخيل اليوم حفلَه الـ 36 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمَّن الحفلُ ثمانيةَ أشواط متنوِّعة الدرجات والتصنيفات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1200م فاز به الجواد صنست إند فين ابن الفحل محرر لمشعل بن محسن المطيري، وتدريب مشعل المطيري، وقيادة الخيال أحمد الأزهري، الشوط الثاني على مسافة 1200م فاز به الجواد كريم ابن الفحل تو ستيب سالسا لراكان بن فهد بن عبدالهادي العجمي، وتدريب حمد آل رشيد، بقيادة الخيال فيكتور جوتيرز، الشوط الثالث على مسافة 1400م فازت به الفرس تقدير ابنة الفحل أي إف البراق لخالد بن سعيد بن عبدالله السيد، وتدريب مناحي الرويس، بقيادة الخيال محمد الحبيب، الشوط الرابع على مسافة 1600م فازت به الفرس بطولات ابنة الفحل علم لشرف بن محمد الحريري، وتدريب حمد آل رشيد بقيادة الخيال سلمان آل رشيد، الشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد قريت سكوت ابن الفحل ريكونتو للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريب عبدالله بن مشرف بقيادة الخيال عادل الفريدي، الشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد توم كولينز ابن الفحل دباوي لعبدالله بن بداح العذاب، وتدريب بداح العذاب، بقيادة الخيال عبدالعزيز اليعيش، الشوط السابع على مسافة 1600م فاز به الجواد معنوي ابن الفحل ماشو ماشو لسلطان بن عبدالرحمن العماج، تدريب عبدالعزيز بن جلال، بقيادة الخيال أليكسس مورينيو، الشوط الثامن على مسافة 2000م فاز به الجواد لعيون فارس ابن الفحل طياب لمبارك بن حسين آل زعمان، تدريب عبدالله منيف، بقيادة الخيال كاميليو أوسوبينا.// انتهى//22:25ت م0076