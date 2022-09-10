عمّان 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واس‎اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في معرض عمَّان الدولي للكتاب بالمملكة الأردنية، الذي أقيم خلال الفترة من 1 حتى 10 سبتمبر 2022م.ووزّعت الوزارة خلال مشاركتها 20000 ألف مصحف بمختلف الأحجام، وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما قدّمت العديد من العروض عبر الشاشات الرقمية عن برامج الوزارة، حيث وحظي ركن الوزارة بزيارة أكثر من 30 ألف زائر وزائرة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحرص على المشاركة في معارض الكتاب الدولية استمراراً لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في إيضاح صورة الإسلام الصحيح، والتعريف بالجهود الكبيرة التي تقدِّمُها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر المنهج الوسطي المعتدل.// انتهى //22:27ت م0077