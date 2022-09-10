جدة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واستنظِّمُ الهيئةُ العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلةً بمركز دعم المنشآت بجدة بالتعاون مع هيئة السعودية للمحامين، مساء الاثنين، لقاءً بعنوان "ملامح نظام الامتياز التجاري السعودي"، وذلك بمقر المركز.ويناقشُ اللقاءُ مجموعةً من المحاور تشمل: تعريف عقود الامتياز التجاري والفني والفعلي، وأهم الفروقات بين عقد الامتياز التجاري وعقد الوكالة التجارية، وتعريف عقود الامتياز التجاري وفق نظام الامتياز التجاري السعودي الجديد ولائحته التنفيذية، وأهم أنواع عقود الامتياز التجاري، وتعريف وثيقة الإفصاح وفق نظام الامتياز التجاري السعودي الجديد ولائحته التنفيذية.ودعا مركز دعم المنشآت بجدة الراغبين في حضور المقرر الذي سيبدأُ في الـ 6 مساءً إلى التسجيل من خلال الرابط التالي : https://t.co/9y8MpMLne8.// انتهى //22:44ت م0078