الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسافتتحَ منتخبُ البراعم مواليد 2009م اليوم معسكرَه الإعدادي في مدينة بوردور بتركيا، الذي يمتد حتى العشرين من الشهر الجاري، ضمن مرحلة الإعداد الفني للاعبين الذين تم اختيارهم خلال مراحل الاستكشاف.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني خالد الفرحان والجهاز الفني المساعد، اشتملت على تطبيقهم تمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.ويدشِّن الأخضر غدًا مبارياته التجريبية بمواجهة فريق درجة البراعم بنادي ألانيا سبور التركي، في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب جامعة محمد عاكف أرسوي.وتضمُّ قائمة المنتخب السعودي للبراعم 26 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: مساعد الشمري، موسى آل عيد، حيدر الحساوي، علي الباهلي، أحمد الحربي، تميم سراج، خالد شراحيلي، شامان القحطاني، مبارك المسرحي، عبدالعزيز توفيق، علي الهزيمي، محمد السعيد، بندر السلمي، تركي الزهراني، تميم الخالدي، راكان حارثي، زيد البوري، زيد الغامدي، ريان خيرات، تركي السعيد، حسن العكروش، عبدالله المهري، خليل شراحيلي، خالد العنزي، علي الشنقيطي، سيف أحمد.// انتهى //22:59ت م0079