الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الهندية، بما يخدم المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، لمعالي وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر.‎وعقدت جلسة مباحثات رسمية استعرضت علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، كما تم مناقشة أوجه العلاقات الخليجية - الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها.وجرى عقب ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة وجمهورية الهند، أكد خلالها معالي الأمين العام أن العلاقات مع جمهورية الهند تعد من أهم العلاقات التاريخية والمتينة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند، ومن أكبر شركاء مجلس التعاون التجاريين، وتعد نموذجًا مثاليًا لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، لاسيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد.وأشاد معاليه بالعلاقات الثنائية بين دول المجلس التعاون وجمهورية الهند في ضوء اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين المجلس والهند عام 2004م.كما تم أيضاً استعراض مستجدات مجموعة العمل المشتركة لمفاوضات التجارة الحرة، وأهمية استكمال أعمال الفريق المشترك المعني بدراسة جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون والهند، تمهيداً لاستكمال ملف مفاوضات التجارة الحرة لخدمة المصالح المشتركة الخليجية - الهندية.// انتهى //23:19ت م0080