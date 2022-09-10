الرياض14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واساستعاد فريق النصر الأول لكرة القدم، نغمة الانتصارات، بفوزه على ضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب مرسول بارك في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.وتقدم النصر بهدفين عن طريق اللاعب سامي النجعي عند الدقيقة 38، والبرازيلي تاليسكا عند الدقيقة 60، فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق اللاعب برونو دوارتي عند الدقيقة 83.وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، فيما تراجع ضمك إلى المركز الخامس بنفس عدد النقاط.// انتهى //23:20ت م0081