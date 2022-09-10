الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم، تدريباته في الدمام بحضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، استعدادًا لخوض منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.ويختتم المنتخب غدًا تحضيراته لمواجهة منتخب المالديف في أولى مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية بعد غدٍ الاثنين.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا سيستضيف المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات الفلبين، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر.// انتهى //23:50ت م0082