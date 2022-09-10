مكة المكرمة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأعرب عدد من المشاركين في التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين عن فرحتهم بالترشح للمشاركة بهذه المسابقة، مؤكدين جاهزيتهم لخوض هذه المنافسة.وتحدث المتسابق محمد عبدالله من النرويج عن مشاعرة التي لاتوصف بالمشاركة بهذه المسابقة في بيت الله الحرام بمكة المكرمة، كمتسابق في حفظ كتاب الله, مقدمًا شكره للقائمين على المسابقة.من جهته، أعرب المتسابق سليمان جالو من جمهورية غينيا بيساو عن سعادتة بالمشاركة في هذه المسابقة العالمية، خاصة أنها في أطهر بقاع الأرض بمكة المكرمة، مبيناً جاهزيته لخوض منافسات التصفيات الأولية والترشح للتصفيات النهائية.وعبر المتسابق أحمد سلمون من مملكة تايلند عن سعادتة بالقدوم للمملكة من خلال الترشح لهذه المسابقة، مفيداً بأنه استعد للمسابقة بالمراجعة المستمرة للقرآن الكريم.وبين المتسابق سعيد صيداوي من المملكة الأردنية الهاشمية بأنه يشعر بالفخر والاعتزاز من خلال ترشيحه للمشاركة بهذه المسابقة، باعتبارها من أقوى المسابقات القرآنية الدولية عبر العالم، مشيدًا بحفاوة الاستقبال.ورفع المتسابقون شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام كبير لكتاب الله الكريم وأهله، كما قدموا شكرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما وجدوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وحسن تنظيم للمسابقة.// انتهى //00:16ت م0001