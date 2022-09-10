الرباط 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسفاز فريق نهضة بركان المغربي بكأس السوبر الإفريقي في نسختها 31، بعد تغلبه على فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 2-0، في المقابلة التي جمعتهما السبت في مركب الأمير عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، والتي تعد أول مقابلة تجمع فريقين من المغرب في هذه البطولة.وانتهى الشوط الأول من هذه المقابلة التي أدارها الحكم الجزائري مصطفى غربال، بنتيجة 1 – 0 لصالح نهضة بركان بالهدف الذي سجله اللاعب الشرقي البحري في الدقيقة 32، فيما سجل الهدف الثاني لنفس الفريق خلال الشوط الثاني اللاعب سفيان المؤذن.وتأهل نهضة بركان لهذه المقابلة باعتباره بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022، بعد فوزه على نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، فيما تأهل فريق الوداد لهذه المقابلة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا 2022 على حساب النادي الأهلي المصري.// انتهى //00:39ت م0002