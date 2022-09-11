القاهرة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستُوِّج المنتخب السعودي لكرة الماء بالميدالية الفضية في ختام البطولة العربية الأولى للألعاب المائية للفئات السنية التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 7 سبتمبر حتى 10 من الشهر نفسه.وحقق المنتخب السعودي المركز الثاني بعد فوزه على نظيره الكويتي بنتيجة (7 - 5) وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للبطولة، فيما حل منتخب مصر في المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.وكان الأخضر قد أنهى الشوط الأول من المباراة متعادلاً مع منتخب الكويت بنتيجه (1 - 1) قبل أن يوسع الفارق خلال الشوط الثاني الذي انتهى بنتيجة (5 - 2).وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه خلال الشوطين الثالث والرابع لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (7 - 5).يذكر أن بعثة منتخب المملكة في البطولة ضمت 30 لاعباً، منهم أربعة لاعبين في الغطس، و14 لاعباً في كرة الماء، و12 لاعباً في لعبة السباحة.// انتهى //02:59ت م0004