بور موريسبي 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6ر7 درجات على مقياس ريختر المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، مشيرة إلى أن أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض على الدرجة 6.30 جنوباً، وخط الطول على الدرجة 146.55 شرقاً.وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 61 كيلومترا، وعلى بعد حوالي 67 كيلومترا من بلدة كاينانتو.وكانت الهيئة قد سجلت قوة الزلزال في البداية عند 7ر7 درجات .وأصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال.// انتهى //08:49ت م0011