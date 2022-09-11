العارضة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسنفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة عددًا من المشروعات الخيرية خلال شهر أغسطس الماضي ، شملت توزيع المستلزمات المدرسية لـ 109 طالبات، وإيداع مبلغ 150,000 ريال لـ 1000 يتيم ويتيمة ضمن مشروع الحقيبة المدرسية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي .وتضمنت المشروعات الانتهاء من بناء خمس وحدات سكنية ضمن مشروع "أكنان 3"، وصرف مبلغ 292,350 ريالًا لـ 669 أسرة ضمن مشروع الكفالة الشهرية، إلى جانب توزيع 750 سلة غذائية جاهزة ، فضلًا عن صرف عدد من السلال الغذائية عبر المتاجر بقيمة 36,900 ريال لـ 123 أسرة ضمن مشروع تفريج كربة .كما نفذت الجمعية مشروع كفارة الصيام بتوزيع سلال غذائية بتكلفة 61,200 ريال ، استفادت منها 153 أسرة.// انتهى //09:25ت م0012