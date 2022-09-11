اجتماعي / "بر العارضة" تنفذ عدداً من المشروعات لخدمة مستفيديها
الأحد 1444/2/15 هـ الموافق 2022/09/11 م واس
العارضة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واس
نفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة عددًا من المشروعات الخيرية خلال شهر أغسطس الماضي ، شملت توزيع المستلزمات المدرسية لـ 109 طالبات، وإيداع مبلغ 150,000 ريال لـ 1000 يتيم ويتيمة ضمن مشروع الحقيبة المدرسية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي .
وتضمنت المشروعات الانتهاء من بناء خمس وحدات سكنية ضمن مشروع "أكنان 3"، وصرف مبلغ 292,350 ريالًا لـ 669 أسرة ضمن مشروع الكفالة الشهرية، إلى جانب توزيع 750 سلة غذائية جاهزة ، فضلًا عن صرف عدد من السلال الغذائية عبر المتاجر بقيمة 36,900 ريال لـ 123 أسرة ضمن مشروع تفريج كربة .
كما نفذت الجمعية مشروع كفارة الصيام بتوزيع سلال غذائية بتكلفة 61,200 ريال ، استفادت منها 153 أسرة.
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