جاكرتا 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر غرب إندونيسيا اليوم، مما تسبب في حدوث بعض الأضرار بالممتلكات.وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إنه تم إجلاء نحو 200 شخص إلى مناطق آمنة بعد أن ضرب زلزال بلغ قوته 6.1 درجات جزر مينتاواي غربي جزيرة سومطرة، وكان على عمق 27 كيلومترا وأعقبه زلزال بقوة 5.3 درجة في نفس المنطقة، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).// انتهى //09:26ت م0013