إسلام آباد 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مناشدته للمجتمع الدولي بتقديم دعم لباكستان لمساعدتها في التعامل مع كارثة الفيضانات، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن تغيرات المناخ.وأخبرت عن استمرار وصول المساعدات من مختلف الدول الصديقة إلى باكستان لدعم جهود الحكومة الباكستانية في إيواء وإغاثة المتضررين من الفيضانات.واهتمت صحف الأحد بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على تقديم دعم للجيش الباكستاني يشمل صيانة وتحديث مقاتلات "أف ـ 16".وتناولت في الشأن الأمني أنباء مقتل وإصابة ستة من رجال الشرطة الباكستانية جراء هجوم مسلح نفذته عناصر مجهولة في مدينة تانج شمال غرب باكستان.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى إعلان تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، بعد يومين من وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية.// انتهى //09:56ت م0018