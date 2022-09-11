جدة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد الدكتور ويليام روتو، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كينيا.وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //09:59ت م0020