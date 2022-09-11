جيزان 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وهروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.كما نبّه المركز من هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على كل من مدينة جيزان ومحافظة جزر فرسان.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:21ت م0022