فيفا 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسنظم فريق الهلال الأحمر السعودي التطوعي بالتعاون مع إدارة الشئون الأكاديمية والتدريب بمحافظة فيفاء أمس، برنامجاً توعوياً عن "الإسعافات الأولية"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية.وقدم متخصصون من الهلال الأحمر شرحاً نظرياً تضمن معلومات شاملة عن الحالات الإسعافية المختلفة كالسكتة الدماغية، والذبحة الصدرية، وفقدان الوعي، والربو، والإنعاش، وحالات الصرع، والتعامل مع مرضى داء السكري، وعدد من الحالات الإسعافية والأمراض المختلفة في إسعاف الأطفال، إضافة إلى حالات الكسور، والغرق، والحروق، وكذلك تطبيقاً عملياً للمهارات الإسعافية على الدمى التدريبية، وعن كيفية إنقاذ المرضى والمصابين في الحوادث المختلفة، كالغصة، والإنعاش القلبي والرئوي، قبل وصول سيارة الإسعاف، وتعلم المهارات اللازمة لإسعاف الحالات الطارئة.وشارك 20 متطوعاً ومتطوعة من متطوعي الهلال الأحمر في تتنظم البرنامج التوعوي الذي شهد مشاركة أكثر من 200 متدرب ومتدربة من المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية.// انتهى //10:34ت م0024