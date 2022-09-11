الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسصدر عن دارة الملك عبدالعزيز مؤخرًا، ضمن سلسلتها للرسائل الجامعية كتابًا بعنوان: "جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة القرآن الكريم"، من تأليف فهد بن منصور المحارب، يرصد فيه جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في خدمة القرآن الكريم.ويأتي ذلك انطلاقًا من الأصول الراسخة والمبادئ الثابتة التي قامت عليها المملكة، وفي مقدمتها العناية بالقرآن الكريم، لما شرفها به الله من كونها مهبط الوحي، ومنارة النبوة، ومنطلق الرسالة الإسلامية الخالدة.ويتناول الكتاب الجهود التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من أجل تعزيز أعماله وتكثيف منجزاته، كما تناول دعمه لمدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التعليم، وكليات القرآن الكريم وأقسامه في الجامعات السعودية، وشملت الدراسة عنايته بالمراكز والمؤسسات المتخصصة في القرآن الكريم، ودعمه للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وتكريم الحافظين لكتاب الله بتخصيص جائزة تحمل اسمه –حفظه الله- للمتميزين في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.// انتهى //10:36ت م0025